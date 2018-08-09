Доллар перешел к росту после однодневного "проседания". Фото: Znaj.ua

9 августа, средний курс покупки наличного доллара в пунктах обмена валют украинских банков, перешел к росту: по сравнению с прошлым днем он вырос на 3,6 копейки до 26,9507 гривны.

Так, средний курс продажи американской валюты вырос на 2,23 копейки - до 27,291 гривны. Максимальный курс покупки составил 27,1 гривны, минимальный курс продажи - 27,2 гривны, сообщает "Лiгa.Финансы".

Средний курс покупки евро вырос на 0,6 копейки и составляет 31,109 гривны, средний курс продажи вырос на 2,27 копейки до 31,7693.

Продать евро дороже можно за 31,29 гривны, купить дешевле - за 31,55 гривны.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 11,6 копейки и составляет 3,774 гривны за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 7,8 коп и составляет 4,261 гривны.

Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,05 гривны за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,15 гривны.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют. Табл.: "Лiгa.Финансы"

При этом еще день назад курс доллара в обменниках стремительно падал.