Курс доллара 9 августа в обменниках растет [ Редактировать ]
9 августа, средний курс покупки наличного доллара в пунктах обмена валют украинских банков, перешел к росту: по сравнению с прошлым днем он вырос на 3,6 копейки до 26,9507 гривны.
Так, средний курс продажи американской валюты вырос на 2,23 копейки - до 27,291 гривны. Максимальный курс покупки составил 27,1 гривны, минимальный курс продажи - 27,2 гривны, сообщает "Лiгa.Финансы".
Средний курс покупки евро вырос на 0,6 копейки и составляет 31,109 гривны, средний курс продажи вырос на 2,27 копейки до 31,7693.
Продать евро дороже можно за 31,29 гривны, купить дешевле - за 31,55 гривны.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 11,6 копейки и составляет 3,774 гривны за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 7,8 коп и составляет 4,261 гривны.
Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,05 гривны за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,15 гривны.
Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют. Табл.: "Лiгa.Финансы"
При этом еще день назад курс доллара в обменниках стремительно падал.
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