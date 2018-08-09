Президент Петр Порошенко поручил дипломатам подготовить резолюцию по аннексированному Россией Крыму на следующую сессию Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций, которая откроется 18 сентября.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Сегодня мир отмечает Международный день коренных народов мира. Для Украины эта дата - напоминание о судьбе крымских татар, которые сейчас живут в условиях российской оккупации и испытывают притеснения и издевательства. Украина продолжает борьбу за деоккупацию Крыма, за права и свободы крымскотатарского народа. Я дал поручение дипломатам готовить новую резолюцию по Крыму на следующую сессию Генассамблеи ООН, чтобы прекратить любые спекуляции относительно статуса Крыма", - написал он.

Порошенко напомнил, что ранее Генассамблея неоднократно поддерживала позицию Украины.

Ранее мы сообщали, что Украина в ООН призвала усилить давление на Россию.