Порошенко поручил подготовить резолюцию по Крыму на Генассамблею ООН [ Редактировать ]
Президент Петр Порошенко поручил дипломатам подготовить резолюцию по аннексированному Россией Крыму на следующую сессию Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций, которая откроется 18 сентября.
Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.
"Сегодня мир отмечает Международный день коренных народов мира. Для Украины эта дата - напоминание о судьбе крымских татар, которые сейчас живут в условиях российской оккупации и испытывают притеснения и издевательства. Украина продолжает борьбу за деоккупацию Крыма, за права и свободы крымскотатарского народа. Я дал поручение дипломатам готовить новую резолюцию по Крыму на следующую сессию Генассамблеи ООН, чтобы прекратить любые спекуляции относительно статуса Крыма", - написал он.
Порошенко напомнил, что ранее Генассамблея неоднократно поддерживала позицию Украины.
Ранее мы сообщали, что Украина в ООН призвала усилить давление на Россию.
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