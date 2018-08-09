Семья из четырех человек была убита и похоронена на своем дворе

Семья из четырех человек была убита и похоронена на своем дворе в индийском штате Керала. В преступлении подозревают мужчину по имени Аниш, считающего себя черным магом, сообщает Daily Mail.

Четыре жителя штата Керала были убиты и похоронены на своем собственном дворе. Жертвами преступления стали 52-летний Канат, 50-летняя Сушела и их дети - 21-летняя Арша и 18-летний Арджун. После того как тела семьи Кришнан были обнаружены, местный житель Аниш подался в бега.

Как удалось выяснить полиции, Аниш и Канат в течение нескольких лет совместно занимались черной магией, а затем Аниш решил открыть собственную практику. Тем не менее дело не пошло, и мужчина обвинил в этом бывшего партнера. Он решил, что Канат украл его магические силы и единственный способ их вернуть - убить "похитителя" и всю его семью.

Подробности преступления стали известны после того, как полицейским удалось задержать соучастника Аниша. Либиш рассказал, что они с другом напали на козу, чтобы выманить Каната и Сушелу на улицу, где нанесли супругам смертельные удары. Арша пыталась защитить родителей, избив нападающих шестом, и также была убита. Зайдя в дом, преступники обнаружили сына пары и зарубили его мачете. Теперь Либиш находится под стражей, а поиски Аниша продолжаются.

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