Американская шоу-звезда Ким Кардашьян опубликовала в своем Instagram фото на кровати сделанное во время рекламной фотосессии кроссовок Yeezy мужа Кардашьян Канье Уэста.

При этом поза Кардашьян и ее выражение лица оказались несколько неестественными и поклонники звезды заметили, что звезда похожа на мертвую.

Многих фанатов неестественная поза Кардашьян даже вдохновила на создание "фотожаб", которые стали хитом в соцсетях:

Тем временем в семье Кардашьян разразился очередной скандал, связанный с изменой.