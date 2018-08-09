"Мертвая" Ким Кардашьян стала хитом в соцсетях (фото) [ Редактировать ]
Американская шоу-звезда Ким Кардашьян опубликовала в своем Instagram фото на кровати сделанное во время рекламной фотосессии кроссовок Yeezy мужа Кардашьян Канье Уэста.
При этом поза Кардашьян и ее выражение лица оказались несколько неестественными и поклонники звезды заметили, что звезда похожа на мертвую.
Многих фанатов неестественная поза Кардашьян даже вдохновила на создание "фотожаб", которые стали хитом в соцсетях:
Тем временем в семье Кардашьян разразился очередной скандал, связанный с изменой.
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