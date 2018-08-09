Регина Тодоренко беременна: певица показала беременный животик (фото) [ Редактировать ]
Фото: Instagram
Певица и ведущая Регина Тодоренко, о беременности которой ходило немало слухов, поделилась в своем Instagram фото, на котором видно порядочно округлившийся живот.
Фото певица опубликовала в Stories.
Отцом ребенка стал российский певец Влад Топалов. Пара совсем недавно объявила о помолвке.
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