Певица и ведущая Регина Тодоренко, о беременности которой ходило немало слухов, поделилась в своем Instagram фото, на котором видно порядочно округлившийся живот.

Фото певица опубликовала в Stories.

Отцом ребенка стал российский певец Влад Топалов. Пара совсем недавно объявила о помолвке.