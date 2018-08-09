На видео показан смартфон в синем корпусе с желтым стилусом. Кадр: Sammobilek

Видеоролик с новым смартфоном Samsung Galaxy Note 9 ошибочно разместило в интернете за неделю до официального анонса новозеландское подразделение компании.

Видео сохранило и опубликовало издание Sammobilek, ознакомиться с ним можно здесь.

Судя по ролику, новый смартфон не особо отличается от прошлогоднего Note 8.

На видео показан смартфон в синем корпусе с желтым стилусом, а габариты и органы управления те же, что и в Note 8.

Поменяли свое расположение лишь сканер отпечатка пальца на задней крышке и двойная камера.

Также известно, что будет выпущена версия Samsung Galaxy Note 9 с 512 гигабайтами встроенного хранилища и поддержкой карт памяти того же объема.

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