Samsung случайно рассекретил новый Galaxy Note 9 (видео) [ Редактировать ]
Видеоролик с новым смартфоном Samsung Galaxy Note 9 ошибочно разместило в интернете за неделю до официального анонса новозеландское подразделение компании.
Видео сохранило и опубликовало издание Sammobilek, ознакомиться с ним можно здесь.
Судя по ролику, новый смартфон не особо отличается от прошлогоднего Note 8.
На видео показан смартфон в синем корпусе с желтым стилусом, а габариты и органы управления те же, что и в Note 8.
Поменяли свое расположение лишь сканер отпечатка пальца на задней крышке и двойная камера.
Также известно, что будет выпущена версия Samsung Galaxy Note 9 с 512 гигабайтами встроенного хранилища и поддержкой карт памяти того же объема.
Тем временем стало известно, сколько будет стоить смартфон Xiaomi Mi A2 в Украине.
по теме
Xiaomi Mi A2 в Украине: сколько будет стоить смартфон (видео)
Новый смартфон Xiaomi Mi A2 уже поступил в Украину. Продажа стартует 15 августа
ЕС закликає виробників смартфонів до єдиних стандартів
Ще у 2009 році найвідоміші виробники смартфонів підписали договір про гармонізацію виробництва, але прогресу у цьому питанні так і не досягли
В работе Telegram произошел сбой
В работе популярного мессенджера Telegram произошел сбой
Samsung прекратит выпуск бюджетных смартфонов
Samsung сообщил о грядущих изменениях в бюджетных линейках смартфонов
Google отримала рекордний штраф
"Ні!" цифровій змові. Єврокомісія оштрафувала компанію Google на рекордні 5 мільярдів доларів. За що поплатився технологічний гігант?