Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что обмен украинского политзаключенного Олега Сенцова невозможен, поскольку он является гражданином России. Об этом она сказала во время разговора с Уполномоченным по правам человека Людмилой Денисовой.

"Поговорила с Уполномоченным России по правам человека Татьяной Москалькова о возможных путях разрешения ситуации с состоянием здоровья Олега Сенцова. Речь шла и о возможном обмене Алексея Седикова на Олега Сенцова. Татьяна Москалькова сказала, что есть юридические нюансы - Россия считает Олега Сенцова гражданином России, поэтому обмен гражданина России на гражданина России невозможен. На мое замечание, что есть документальное подтверждение со стороны России, Олег - гражданин Украины, и он по всем документам прибыл отбывать наказание в Лабытнанги, в ИК-8 именно как гражданин Украины, началась так сказать "старая песня", что все крымчане, которые не отказались от гражданства России, автоматически приобретают российское гражданство", - сообщила Людмила Денисова.

Вместе с тем, украинский омбудсмен отметила, что состояние Сенцова требует быстрого реагирования. По ее словам, специалистов, которые могут вывести его из процесса голодания, в Лабытнанги нет. Такие специалисты есть в Институте профессора Николаева в Москве и в Киевском НИИ геронтологии.

"Поэтому я попросила Татьяну Москалькова, чтобы она организовала перевод Олега в московский институт, или в больницу, в которой есть специалисты по эндогенному питанию. Я сказала ей, что поездом/этапом он точно не доедет, необходимый самолет санитарной авиации. Нужно спасти человеку жизнь", - отметила Денисова.

Ранее сестра рассказала о критическом состоянии Сенцова.