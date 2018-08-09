Жители харьковского микрорайона Салтовка были шокированы увидев, что во дворе центра админуслуг в пьяном угаре валяется несовершеннолетняя девочка.

Так, посреди парковки для персонала Регионального центра админуслуг неподвижно лежала девочка, а вокруг нее спокойно катались на скейтбордах дети, а рядом курили и пили кофе сотрудники центра.

"В голове сразу прокрутилось море вариантов: играют, побили, приняла наркотики, - поделилась пережитым Наталья. – Решила сфотографировать, чтобы на руках были факты, и в этот момент один из мальчишек на скейтборде перепрыгнул через девочку", - рассказала очевидец Наталия, передает местное издание "ГородХ".

"Я была в шоке от такого равнодушия. Но нашлись и нормальные дети - две девочки попытались поднять лежавшую, но она не держалась на ногах и падала опять на асфальт", - говорит Наталья.

Подруги взяли теряющую сознание девочку и потащили в кусты.

"Я бросила все и побежала на улицу, понимая, что ребенку плохо. Подростки пытались меня убедить, что все нормально. Но я сказала, что или мы пойдем к родителям, или я вызываю "скорую", - рассказывает Наталья.

В ходе расспросов выяснились, что родители подростка находятся в Евпатории, а девочка живет с бабушкой, и в тот момент дома никого не было. Из рассказала подростков выяснилось, что девочка в компании со старшими парнями выпила от 4 до 10 стаканов портвейна на голодный желудок.

У детей не было ни воды, ни других средств, чтобы помочь пострадавшей пока подоспеет помощь, и Наталье пришлось сбегать домой. Когда женщина вернулась на место события, подошла еще одна неравнодушная мама. Девочке дали попить и умыться, а в это время Наталья вызвала скорую.

Медики прибыли через 7 минут, поместили ребенка на носилки и сразу начали приводить в чувства с помощью медпрепаратов.

"Это типичное алкогольное отравление, тут главное успеть вовремя помочь, а то случаи разные бывают", - прокомментировали прибывшие медики.

Девочка рвалась уйти и просила никому ничего не рассказывать. По новым правилам, несовершеннолетнего медики не могут доставить в больницу без сопровождения родственников или акта с места события от полицейских, поэтому медики и женщины, помогавшие девочке, вызвали полицию, которая увезла пострадавшую.

Несколькими днями ранее в Одесской области девочки зверски избили сверстницу.