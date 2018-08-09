США, Испания, Италия, Южная Корея, а также Япония и Китай - наиболее подвержены демографическим бомбам замедленного действия из-за снижения рождаемости. Об этом предупреждает издание Science Alert.

Демографической бомбой замедленного действия считается ситуация, когда наблюдается уменьшение работающей доли населения. Чтобы этого избежать, на одну женщину должны приходится 2,2 родившихся ребенка, однако коэффициент рождаемости во многих развитых странах упал ниже 2,0.

Последствия могут быть смягчены притоком рабочих-мигрантов, однако этими мерами нельзя остановить кризис полностью, если значительное число граждан уезжает на работу в другие страны.

В США коэффициент рождаемости упал до рекордного минимума в 1,76, а ожидаемая средняя продолжительность жизни достигла 78,7 года. В некоторых штатах стоимость ухода за ребенком в год составляет до $10 000, что является причиной отказа от рождения детей. Доля пенсионеров растет, однако демографическая бомба замедлена большим потоком мигрантов.

В Испании коэффициент рождаемости составляет 1,5, а смертность превышает рождаемость. Увеличение населения происходит лишь за счет приезжих, а некоторые поселения уже почти полностью вымерли. Подобные тенденции наблюдаются и в Италии, где люди отказываются от большого числа детей из-за финансовых трудностей. Население Болгарии с показателем 1,46 сокращается с рекордно высокой скоростью и, ожидается, что к 2050 году оно достигнет 5,4 миллиона человек. В Латвии к тому времени останется только 1,52 миллиона человек.

В Японии коэффициент фертильности достигает 1,44, а в Южной Корее - 1,26.

В Китае семьям разрешено иметь двух детей вместо одного, однако даже с учетом этого к 2030 году возраст четверти населения достигнет 60 лет (в 2010 году старики составляли лишь примерно 13 процентов населения). Сингапур отличается одним из самых низких показателей рождаемости (0,83), однако власти планируют замедлить демографическую бомбу с помощью иммиграции.

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