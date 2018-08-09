Медреформа в Украине: измерение талии сделали бесплатным [ Редактировать ]
В Украине в рамках очередного этапа медицинской реформы станут доступны новые бесплатные услуги медицинской помощи.
Среди таких услуг - измерение окружности талии, что вызвало определенную реакцию украинцев в соцсетях. Поэтому руководитель Минздрава Украины Ульяна Супрун поспешила уточнить, что измерение талии - очень важная услуга.
"В комментариях под сообщениями о бесплатных услуг семейного врача, услуга измерения окружности талии вызывает много реакций. Это вполне может звучать смешно, если не до конца понимать, почему эта услуга важна", - пишет Супрун в Facebook.
Она объяснила, что измерение окружности талии - наиболее точный показатель, позволяющий выявить количество абдоминального жира.
"По ВОЗ, окружность талии для мужчин 94 см, а для женщин - 80 см, означают наличие повышенного риска развития серьезных болезней. 102 см и 88 см соответственно - чрезвычайно высокий риск", - объясняет Супрун.
Таким образом, комментируют читатели, украинцам сделали серьезную уступку, сделав эту важную процедуру бесплатной.
Ранее рассказывалось, к кому не приедет "скорая" и чего ждать украинцам после медреформы.
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