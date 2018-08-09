Кошка вернулась домой через 13 лет после исчезновения (фото) [ Редактировать ]
Жители Северного Йоркшира в Англии обсуждают трогательный случай - кошка Бу, которая исчезла в 2005 году из своего дома в четырехлетнем возрасте, вернулась домой.
После пропажи кошки ее хозяйка Джанет Адамович разместила несколько объявлений на фонарных столбах и в местной газете, пишет Metro.
Когда прошел год, Джанет потеряла надежду и в конце решила взять из приюта двух других кошек.
Прошло 13 лет, когда хозяйке Бу позвонили и сказали, что кошка нашлась в 64 километрах от дома.
Сначала Джанет даже не вспомнила о Бу.
"Мне позвонили и сказали, что я потеряла кошку. Я ответила, что не думаю так, потому что обе мои кошки были со мной", - рассказывает Адамович.
Но ей ответили: "Мы видим в системе, в вы - хозяйка кошки Бу".
"Я думала, что это странно, но не могла поверить в это, когда пришла к ветеринару, у которого была кошка, и оказалось, что кошка до сих пор помнила меня", - рассказывает Джанет.
Кошка была с микрочипом, поэтому сомнений, что это именно Бу, не было.
Когда Бу привезли домой, она была обезвожена и уставшая, но общее состояние ее здоровья было хорошее.
Ранее рассказывалось, сколько живут кошки и как продлить жизнь питомца.
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