Жители Северного Йоркшира в Англии обсуждают трогательный случай - кошка Бу, которая исчезла в 2005 году из своего дома в четырехлетнем возрасте, вернулась домой.

После пропажи кошки ее хозяйка Джанет Адамович разместила несколько объявлений на фонарных столбах и в местной газете, пишет Metro.

Когда прошел год, Джанет потеряла надежду и в конце решила взять из приюта двух других кошек.

Прошло 13 лет, когда хозяйке Бу позвонили и сказали, что кошка нашлась в 64 километрах от дома.

Сначала Джанет даже не вспомнила о Бу.

"Мне позвонили и сказали, что я потеряла кошку. Я ответила, что не думаю так, потому что обе мои кошки были со мной", - рассказывает Адамович.

Но ей ответили: "Мы видим в системе, в вы - хозяйка кошки Бу".

"Я думала, что это странно, но не могла поверить в это, когда пришла к ветеринару, у которого была кошка, и оказалось, что кошка до сих пор помнила меня", - рассказывает Джанет.

Кошка была с микрочипом, поэтому сомнений, что это именно Бу, не было.

Когда Бу привезли домой, она была обезвожена и уставшая, но общее состояние ее здоровья было хорошее.

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