За полгода в санаториях Верховной Рады отдохнули трое нардепов, за весь прошлый - четверо парламентариев. А простые люди на курорт ездили в прошлой жизни. Об этом народный депутат, лидер Социалистической партии Сергей Каплин написал на своей странице в Facebook.

"Все эти "махины" ВР, АП, Кабмина содержатся не чтобы оздоравливать работников органов власти, а чтобы списывать миллиарды ежегодно. Депутатам, чиновникам, судьям или прокурорам они ни к чему, у них есть за что поправить здоровье", - отметил депутат.

"Подал проект постановления о передаче лечебно-профилактических учреждений предназначенных для обеспечения деятельности АП, ВР и всей верхушки - Минветеранив и другим органам, для оздоровления пенсионеров, атовцив, ветеранов и чернобыльцев", - заявил Сергей Каплин.

"Люди потеряли здоровье, работая на государство и мы должны сделать все, чтобы они могли его укрепить в лучших санаториях", - подчеркнул депутат.