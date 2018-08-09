Издевались до утра: двое мужчин изнасиловали подростка [ Редактировать ]
В Броварах под Киевом полиция задержала двоих мужчин, которые изнасиловали 16-летнюю девушку. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.
"Звонок на номер 102 об изнасиловании 16-летней девушки поступил от работника медицинского учреждения. Как сообщила несовершеннолетняя сотрудникам полиции, вечером, наглядно знакомый, молодой человек заманил ее в квартиру. Там девушку заперли двое мужчин и издевались над ней до утра", - говорится в сообщении.
Через два часа после заявления потерпевшей полицейские задержали подозреваемых. Ими оказались двое мужчин 27-летнего возраста.
"По данному факту возбуждено уголовное производство по части 3 статьи 152 ("Изнасилование") УК Украины". На данный момент мужчины находятся в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об объявлении им подозрения и избрании меры пресечения.
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