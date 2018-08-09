Каждый из нас может оказаться владельцем поддельной купюры. О том, можно ли получить фальшивку из банкомата и, что делать в таких случаях пишет "Информатор".

Какие купюры чаще всего подделывают и каким способом

В НБУ сообщают, что в 2017 году в банковской системе Украины поддельных банкнот было 0,00036% от общего количества наличности, находящейся в денежном обращении. Это значит, что на один миллион настоящих банкнот приходилось около 3,6 штук поддельных. Для сравнения, в ЕС в 2017 году на миллион банкнот евро приходились 33 поддельные купюры.

Также в прошлом году заметили, что количество выявления поддельных банкнот номиналом 500 гривен старого образца (2006 года) возросло. Их количество - 61% от общего числа изъятых подделок национальной валюты. Кроме этого, из обращения изымались поддельные банкноты других номиналов: 200 гривен (7% от общего количества изъятых подделок), 100 гривен (17%), 50 гривен (13%). Другие изъяты из обращения поддельные банкноты номиналами 1, 2, 5, 10 и 20 гривен составляют 2%.

Подавляющее большинство (81%) поддельных банкнот изготавливали ​​с помощью компьютерной и копировальной техники (струйной и лазерной печатью). Остальные подделки (19%) выпускали ​​полиграфическим способом. Все поддельные банкноты специалисты определяют при машинной обработке и при внимательном визуальном и тактильном контроле.

Может ли банкомат выдать поддельную купюру

В НБУ отмечают, что в соответствии с требованиями Инструкции о ведении кассовых операций банками в Украине (постановление Правления от 01.06.2011 № 174), банки вкладывают в банкоматы деньги только после их обработки автоматизированным способом. Для проверки используют спецоборудование.

Могут ли банковские терминалы принять фальшивые банкноты

Чаще всего в Украине поддельные банкноты сбывают через кассы заведений быстрого питания, супермаркетов, метрополитен. Однако в прошлом году были случаи попадания подделок в кассы банков через программно-технические комплексы самообслуживания с функцией приема наличных. После этого в НБУ призвали банки и производителей банковской техники настроить технику и случаи сбыта подделок через терминалы прекратились.

Также в Нацбанке утверждают, что все банкоматы и терминалы с функцией приема и выдачи банкнот оснащены соответствующими датчиками, которые настраиваются на идентификацию защитных признаков банкноты. При условии осуществления надлежащей настройки, риск приема фальшивых банкнот минимальный.

Что делать, если вы получили сомнительную купюру

В случае сомнений в подлинности денежных знаков граждане могут обращаться в банки Украины. Банкноты направляют на исследование в уполномоченные подразделения НБУ. Поддельные денежные знаки изымают без возмещения их стоимости. Информацию об изъятии сообщают в Национальную полицию Украины для проведения расследований. Что касается денег, которые признали настоящими, клиентам возмещают соответствующую сумму.

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