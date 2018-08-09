І не лише воєнне виробництво відкривається в Україні. Невдовзі в країні з'явиться завод із виробництва сонячних панелей.

Підприємство збудують у Вінниці, у дві черги. Остаточно завершити будівництво планують уже наступного року. Після цього новий завод випускатиме за рік сонячних батарей сукупною потужністю 400 МВт.

Для порівняння, найбільша на даний момент сонячна електростанція в Україні виробляє 50 МВт електроенергії на рік. Як нагадало Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження, компанії, які використовують українське обладнання під час встановлення "зелених" об'єктів, отримують надбавку до "зеленого" тарифу до десяти відсотків.

До речі, за інформацією агентства, лише у другому кварталі 2018-го на сонячну електроенергію власного виробництва перейшли 1107 українських родин.