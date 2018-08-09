Один український військовий загинув, троє були поранені напередодні на Донбасі.

Протягом доби, що минула, російські найманці обстріляли українські позиції понад сорок разів; у тому числі із важкого озброєння: мінометів 82-го калібру.

Продовжують атакувати бойовики і на інформаційному фронті. Від початку серпня основні російські канали ведуть зйомки у районах передових позицій армії окупанта. Постановочні сцени знімали поблизу Дебальцевого. Для цього привезли уламки техніки з нанесеними розпізнавальними знаками української армії.

"Частина відзнятих матеріалів монтується у формі відео, яке нібито знято на мобільні телефони місцевих мешканців та рядового особового складу. Створені у такий спосіб "фейки" нав'язуватимуться російському населенню, мешканцям окупованих територій та світовій спільноті як "достовірна інформація" з метою провокування антиукраїнських настроїв напередодні святкування 27-ї річниці Незалежності України", - наголосив Олександр Мотузяник, речник Міністерства оборони України.