Уже сьогодні з ночі російські окупанти знову розпочали обстріли. А о-пів на сьому ранку ворог відкрив вогонь у напрямку КПВВ "Майорське". Пропуск громадян тимчасово припинили. Гаряча ніч чекала на українських захисників і поблизу Ясинуватинської розв'язки. Наші піхотинці лише встигали перезаряджати зброю. З подробицями - Ірина Баглай.

"Они в паре работают".

Так посеред дня з Ясинуватської розв'язки бойовики відкрили вогонь по наших позиціях на промзоні.

"Почався снайперський обстріл били с трьох гвинтівок один 14,5 два 12,7 його прикривали", - говорить Ігор, військовослужбовець Збройних Сил України.

Стріляли прицільно. Артур показує сліди влучання прямо у бійницю.

"Пулю он нам залепил, получается. Вот одна, вот вторая. - Вы успели закрыть? - Мы не успели, мы отскочили", - показує Артур, військовослужбовець Збройних Сил України.

Напередодні ж Олександрові, саме з цієї вогневої позиції, довелося гасити вогонь ворога. Такого бою тут давно уже не було. Більш як 2 години російські окупанти гатили з усього.

"Они подготавливаться начали с самого утра - подорвали стену, которая им мешала - чтобы работать пулеметчику с новой позиции", - розповідає Олександр, військовослужбовець Збройних Сил України.

А потім піхотинці лише встигали перезаряджати зброю, - такої шаленої щільності був ворожий вогонь.

"Работали с 3-4 точек - в периодичности пулемет отработал, перезаряжается, работает РПГ, плюс работали ПК. С ближайших позиций огонь был плотный", - розповідає Олександр, військовослужбовець Збройних Сил України.

Прицільно обстрілявши одну з наших позицій, бойовики таки її підпалили. І тут хлопцям довелося і відбивати атаку, і гасити вогонь.

"Собрание элементов пуль, 12.7, БЗТ 12,7 и Б-32. Поджигает вот этот элемент, сам трассирующий элемент, который, если есть деревянные или легковоспламеняющиеся - то застревая в этом, она может поджечь", - розповідає Олег, командир підрозділу Збройних Сил України.

"По нам тут гатили, ми все тушили, бігали… Вони побачили, що ми вогонь тушимо і почали стріляти", - розповідає Ігор, військовослужбовець Збройних Сил України.

Щоб завдати більшої шкоди піхотинцям, в окопах бойовики йдуть на підлість. Постріли РПГ нашпиговують залізяччям і цвяхами.

"Запускают над нами это все. Взрыв - последствия могут быть такие: в кожу въедается, в тело и ты уже недееспособный. Вот такими методами они начинают нас расстреливать", - говорить Артур, військовослужбовець Збройних Сил України.

"Мы дали им понять, что мы тоже умеем. Мы сманеврировали огнем, перенесли его, сосредоточили и когда надо - дали куда надо", - говорить Олег, командир підрозділу Збройних Сил України.

Для українських піхотинців цей робочий день скінчився вже далеко за північ, - після того як привели зброю до бою.

"Пока не зарядили ленты, пока не понабивали, скажем так, не обслужили оружие - обслужили, забили его лентой, поскручивали гранатометы", - говорить Олександр, військовослужбовець Збройних Сил України.