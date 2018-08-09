Санкційний удар. У Вашингтоні оголосили про нові економічні обмеження для Росії - через отруєння у британському Солсбері. Нові санкції настільки суворі, що і рубль, і фондовий ринок Росії миттєво обвалилися лише від анонсу. Усі деталі щодо нового пакету з'ясував у Вашингтоні Дмитро Анопченко.

У нових санкцій - два етапи. І перший почне діяти вже 22 серпня. У документі передбачено повну заборону на експорт в Росію устаткування та комплектуючих подвійного призначення (тобто припиняються поставки Москві важливих, з точки зору державної безпеки, товарів - в основному електроніки). За оцінками, які сьогодні звучать в американській пресі, тільки ці обмеження обійдуться Кремлю у сотні мільйонів доларів. Але є і друга хвиля санкцій - і тут обмеження куди серйозніші.

Вашингтон дає Москві 90 днів, щоб їх уникнути. Підкреслюючи: другої хвилі не буде, якщо Росія надасть надійні гарантії, що в майбутньому не стане використовувати хімічну або біологічну зброю. А ще Штати наполягають - інспектори ООН мають провести перевірки на російських об'єктах. Чи виконані обидві умови - повинен підтвердити навіть не Дональд Трамп, а куди більш прискіпливий арбітр - Конгрес.

Якщо до двадцятих чисел листопада цього не станеться - настане ще один санкційний удар. За даними NBC, другий пакет включає зниження рівня дипломатичних відносин, заборону "Аерофлоту" літати в США і практично повну зупинку експорту та імпорту між США і Росією.

Рішення США вже підтримали в керівництві НАТО - назвавши "важливим інструментом тиску на Росію".

А перша реакція надійшла з Лондона. Велика Британія вітає нові санкції. У канцелярії прем'єр-міністра заявили - це "однозначний сигнал Росії, що її провокаційна поведінка не залишається без відповіді".

Американська преса сьогодні запитує - чому про нові санкції Сполучені Штати оголосили саме зараз. І припускає - мабуть в розслідуванні інциденту в Солсбері є серйозний прогрес, з'явилися нові докази причетності Москви, які переконали і Білий дім і Держдеп. І отримавши їх, Вашингтон зважився на подальші санкції.

А ще опублікований прогноз: санкції торкнуться 70% російської економіки, а їх дію відчує на собі кожен другий житель країни. І хоча вони поки ще не діють, рубль вже "просів" стосовно долара - і дуже значно.