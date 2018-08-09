ДТП у Дніпрі: легковик та автобус не розминулися на дорозі [ Редактировать ]
І от нова аварія. Поліція Дніпропетровщини проводить експертизу, аби встановити, чи був тверезим водій-винуватець ДТП, в результаті якої травмувалися 15 людей. Аварія сталася на Дніпропетровщині в середу.
Приблизно опів на десяту вечора, у передмісті Дніпра службовий автобус, який перевозив працівників одного з заводів, зіткнувся з легковиком. У результаті зіткнення і автобус, і автівка вилетіли на узбіччя та перекинулися. Шпиталізувати довелося шістьох постраждалих, в тому числі винуватця аварії - водія легковика та його пасажира. Вони у тяжкому стані.
"Будемо вже встановлювати слідчими, яка була швидкість. Результати експертизи покажуть, чи був водій в тверезому чи нетверезому стані. Єдине що можу сказати, що раніше цей водій вже притягався до відповідальності за статтею 130 - керування у стані алкогольного сп'яніння", - повідомив Павло Карманов, начальник відділу зі зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції в Дніпропетровській області.
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