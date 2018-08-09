А от самі українці часто нехтують правилами споживання алкогольних напоїв.

Вражаючу цифру оприлюднила Патрульна поліція. 56 тисяч п'яних водіїв упіймали поліцейські від початку року.

Згідно з інформацією, поширеною на Twitter-сторінці відомства, саме стільки адміністративних протоколів було оформлено за керування транспортними засобами у нетверезому стані за перші 7 місяців 2018.

Нагадаємо, за той самий період, з вини п'яних водіїв сталося понад дві тисячі ДТП, у яких загинули 42 людини.