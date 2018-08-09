На індонезійському острові Ломбок стався новий землетрус магнітудою 6,2 - епіцентр зафіксували на глибині 10 кілометрів.

У Міністерстві з надзвичайних ситуацій повідомили про зруйновані будинки. Даних про постраждалих та загиблих немає. На острові зчинилася паніка серед місцевих. Люди ще не оговталися від попереднього землетрусу, який стався 5 серпня. Тоді внаслідок семибальних підземних поштовхів загинуло понад три сотні осіб, більше тисячі дістали травми.

І про інші надзвичайні події у світі - у нашому короткому огляді.

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Масштабна лісова пожежа не вщухає поблизу курорту Гандія в іспанській провінції Валенсія. Вогонь спалахнув у вівторок, унаслідок удару блискавки, а сильний вітер погнав полум'я далі. Вже вигоріло три тисячі гектарів лісу. Зруйновано з півсотні житлових будинків. Евакуйовано близько трьох тисяч жителів. До гасіння пожежі залучили понад шість сотень вогнеборців та понад три десятки спец-літаків. Про жертв стихії не повідомляють.

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Британські пожежники оприлюднили відео вогняного торнадо. Рідкісне для країни явище зафіксували 7 серпня. Тоді під час пожежі на фабриці у графстві Дербішир здійнявся вогняний стовп заввишки щонайменше 15 метрів. Пожежники пояснили: вогненний вихор виникає, коли прохолодне повітря потрапляє у верхню частину гарячого. - Це й спричиняє завихрення, затягуючи досередини вогонь та попіл від пожежі на землі. Постраждалих внаслідок вогняного торнадо - немає.

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Італійська поліція заявила про вилучення 20 тонн гашишу - на суму 200 мільйонів євро. Підозріле судно затримали у міжнародних водах Середземного моря 31 липня, коли корабель відхилився від зазначеного курсу та підійшов до узбережжя Африки, вимкнувши при цьому радіопередавач. Нині корабель доправили до порту Палермо. Коли з паливних баків злили пальне - на дні виявили запаковані сумки з наркотиком. Під арештом 11 членів команди. Усі - громадяни Чорногорії. Припускають, що затриманий гашишний вантаж призначався для продажу на європейському ринку.

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Тим часом у порту Антверпена, що в Бельгії, знайшли понад півтори тонни кокаїну. Наркотик заховали в контейнері з деревами, які прибули з Колумбії. Вартість кокаїнового вантажу оцінюють у понад 75 мільйонів євро. Цей бельгійський порт дедалі частіше використовується для наркотрафіку. Під час попереднього рейду правоохоронців 3 серпня в Антверпені вилучили близько двох тонн кокаїну у вантажі, який прибув з Еквадору - на суму понад 80 мільйонів євро. Тоді наркотики перевозили в контейнері з бананами.