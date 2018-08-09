У Черкасах через кишкову паличку закривають пляжі [ Редактировать ]
У Черкасах заборонили купатися у Дніпрі через кишкову паличку. Майже на всій довжині міської берегової лінії епідеміологи виявили надто високий вміст цього мікроорганізму у воді. Подекуди він перевищує норму в 4-5 разів. З цього тижня комунальники вже почали встановлювати на пляжах інформаційні таблички про заборону купання, та от чи дослухаються до застережень відпочивальники?
Навіть у будень на Черкаських пляжах - людно. Відпочивальники рятуються від спеки біля води, але вона не така вже безпечна. Минулого тижня на міських пляжах епідеміологи виявили кишкову паличку і заборонили купатися. Та більшість - на перестороги не зважає.
"Як підійти серйозно для цього, то взагалі ходити на пляж немає ніякого сенсу, тому що було море кишкової палички", - говорить Юрій, мешканець Черкас.
На комунальних пляжах вже давно є таблички про небезпеку купання, - адже вміст інфекції у воді подекуди перевищує норму - уп'ятеро! Щоправда, така заборона, радше інформативна.
"Забороняти і витягувати людей з води - не маємо права, і не змушуємо людей, і не кажемо: "в воду не заходьте". Ми попереджаємо тих, хто цікавиться", - говорить Андрій Куча, заступник директора Черкаського комунального підприємства "Дирекція парків".
Кишкова паличка з'явилась через аномальну для серпня спеку, цвітіння Дніпра та неочищені каналізаційні стоки - кажуть епідеміологи. Крім того, узбережжя завалене різними відходами. Якщо на комунальних пляжах берег намагаються чистити, то стан орендованих - жахає. Так виглядає пляж у центрі міста - тут тижнями гниють водорості та мертва риба. Та власника кафе чомусь більше турбує питання мови, аніж гігієни…
"- Нічого не буду вам говорити!
- Ну, ви - орендар. І, за правилами благоустрою міста, ви маєте прибирати…
- На русском можете мне? Ничего не понимаю!
- Не можу! Я громадянин України, і...
- Ну, тогда до свидания!
- Та ви можете пояснити, чому не прибираєте?
- Все прибираем потому, что люди - свиньи!"
Ті, хто має можливість - тікають подалі від міських пляжів. Моторним човном В'ячеслав на кілька днів вивіз родину на острів.
"Тут все-таки проточна вода і вона менш забруднена, ніж біля берегу, менше народу і вони менше смітять. Сміття ми теж і з собою забираємо в пакети і вивозимо. У нас на причалі стоять баки", - розповідає В'ячеслав, мешканець Черкас.
На час цвітіння води медики взагалі радять не купатися у Дніпрі, а тим більше у місцях де виявлено перевищення вмісту кишкової палички. Застерігають: такий відпочинок може закінчитися на лікарняному ліжку.
"Якщо в людини ослаблений імунітет, то звичайно - вона може захворіти. Можуть проявитися ознаки такого гастроентероколіту - може бути пронос, може бути блювота і підвищення температури", - говорить Галина Мельник, завідуюча гастроентерологічного відділення 1 міської лікарні Черкас.
А от безстрашним відпочивальникам лікарі радять хоча б приймати душ після відвідин пляжу - це значно зменшить ризик підчепити інфекцію.
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