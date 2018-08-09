В четверг, 8 августа, Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова сообщила, что получила от российского омбудсмена Татьяны Москальковой новые фото украинского заключенного Олега Сенцова. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"Только-что от Уполномоченного России пришли фото Олега Сенцова. По информации, которую ей передали, Олег активный, ходит смотреть телевизор, читает книги, пишет что-то время от времени. Все, цитирую, удивляются, как он выдерживает, состояние его удовлетворительное", - написала Денисова.

Как сообщила Москалькова, Сенцов позволил сделать фото и понимает, что люди волнуются о нем.

Ранее Москалькова заявила, что обмен Сенцова невозможен.