Российский омбудсмен прислала фото Сенцова [ Редактировать ]
В четверг, 8 августа, Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова сообщила, что получила от российского омбудсмена Татьяны Москальковой новые фото украинского заключенного Олега Сенцова. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
"Только-что от Уполномоченного России пришли фото Олега Сенцова. По информации, которую ей передали, Олег активный, ходит смотреть телевизор, читает книги, пишет что-то время от времени. Все, цитирую, удивляются, как он выдерживает, состояние его удовлетворительное", - написала Денисова.
Как сообщила Москалькова, Сенцов позволил сделать фото и понимает, что люди волнуются о нем.
Ранее Москалькова заявила, что обмен Сенцова невозможен.
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