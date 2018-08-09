С 11 по 13 августа можно будет наблюдать крупнейший звездопад 2018 года. В атмосферу Земли ворвется поток Персеиды, который создаст метеоритный дождь. Пик звездопада придется на ночи с 11 на 12 августа и с 12 на 13 августа.

Персеиды - это поток метеоритов, летящих со стороны созвездия Персея. Когда они проходят максимально близко к Земле, можно наблюдать звездопад. Метеоры падают со скоростью до 59 км/сек.

Рекордное количество "падающих звезд" было зафиксировано в 1993 году - 500 метеоров в час. В 2018 ожидается около 60-70 метеоров в час.

В Украине помешать увидеть астрономическое явление могут только тучи или яркое освещение в черте города.

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