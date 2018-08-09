На Закарпатье пройдут масштабные учения [ Редактировать ]
В течение 15 - 17 августа в Закарпатской области пройдут масштабные тактико-специальные антитеррористические учения. Их проведет координационная группа Антитеррористического центра при областном управлении Службы безопасности Украины, сообщает пресс-центр облуправления СБУ.
Отмечено, что тренировки пройдут на территории Великоберезнянского, Перечинского и Ужгородского районов в максимально приближенных к реальным условиях с использованием специальной техники и вооружения.
Как предполагается, в учениях также примут участие подразделения Нацполиции, Нацгвардии, ВСУ, Госпогранслужбы, ГСЧС, Госспецсвязи, представители местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.
При этом отмечается, что в ходе мероприятий на отдельных территориях возможно временное введение особого режима, в том числе ограничения или запрет передвижения людей и движения транспортных средств, а также проверка документов, удостоверяющих личность, обзор автомобилей и др.
Ранее мы писали о том, что в Грузии начались учения НАТО с участием Украины.
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