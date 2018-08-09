В Эстонии вспыхнул полигон с боеприпасами [ Редактировать ]
В четверг, 9 августа, на центральном полигоне Сил обороны Эстонии в городе Харьюмаа произошел пожар. Об этом сообщает Спасательный департамент Эстонии в Twitter.
Сообщение о возгорании поступило в центр тревоги в 12:15.
Спасатели отмечают, что тушение пожара осложняет тот факт, что на территории полигона хранится большое количество боеприпасов.
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