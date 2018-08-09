Мировые лидеры призывают освободить Сенцова [ Редактировать ]
Глава Министерства иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем призвала Россию освободить украинского политзаключенного Олега Сенцова. С таким же заявлением выступил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.
Так, Маргот Вальстрем в своем микроблоге в Twitter написала, что суд нас украинским режиссером не соответствует элементарным нормам правосудия.
"Его содержание под стражей нарушает нормы международного права и основывается на правовом процессе, который не отвечает элементарным нормам правосудия. Мы призываем Россию освободить его (Сенцова) и других незаконно задержанных украинских граждан", - заявила Вальстрем.
В своею очередь Арлем Дезир заявил, что Олега Сенцова нужно немедленно освободить.
"Очень обеспокоен из-за ухудшения здоровья крымского писателя и кинорежиссера Олега Сенцова, который голодает в российской тюрьме. Я повторяю свой призыв к его освобождению - немедленному", - написал Дезир в четверг.
Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон планирует обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию с заключенным украинским режиссером Олегом Сенцовым.
"Президент Эммануэль Макрон поговорит с российским лидером Владимиром Путиным в пятницу о заключенном украинском кинорежиссере Олеге Сенцове, который голодает с мая и находится в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении Reuters.
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