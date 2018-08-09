Бунт у Лукьяновского СИЗО в Киеве. Толпа пыталась помешать вывезти из изолятора бывших бойцов батальона "Торнадо". Пришлось задействовать спецназ и Нацгвардию. Куда и зачем вывозили заключенных? И кто не давал этого сделать? Ответы на эти вопросы искал Руслан Смещук. Он сейчас на прямой связи со студией с места событий.

На данный момент здесь достаточно спокойно, большинство сторонников "торнадовцев" уже разошлись, хотя само Лукьяновское СИЗО находится на таком полу-осадном режиме, потому что вокруг рассредоточены десятки спец. автомобилей, автомобилей полиции, "скорой". Внутри в полной боевой выкладке находятся автоматчики, также там находятся бойцы Нацгвардии с щитами, в спец. Снаряжении. При нас сторонники обвиняемых бойцов "Торнадо" остановили "скорую". Несмотря на сопротивление медиков, они ее открыли, чтобы посмотреть, кто же там находится, кого вывозят из учреждения.

Сама эта ситуация началась с того, что обвиняемые "торнадовцы" через социальную сеть Facebook в режиме трансляции обратились к своим сторонникам и призвали их собираться под Лукьяновское СИЗО - так как их собираются развести по разным учреждениям и, как они сами говорили, - чтобы сломить и заставить себя оговорить. При этом они это все в прямом эфире транслировали. Они забаррикадировались в камере и есть информация, что при этом были вооружены холодным оружием, ножами.

Соответственно, в Лукьяновское СИЗО прибыл спецназ пинетациарной службы. А перед входом начали собираться сторонники "Торнадо".

"Привезли хлопцям передачі, тобто передачі в них прийняли. Потім пороз”їжалися по своїм справам, коли мені подзвонила Ліля, що йде штурм «Торнадо» і вони забарикадувалися. Ми тут десь з пів другої", - говорит Сергей Белецкий, протестующий.

"Було заплановано вивезення деяких засуджених цієї групи, про яку ми говоримо, в тимчасові слідчі ізолятори при колоніях, тобто їх намагались вивезти з СІЗО. Дізнавшись про це, вони категорично відмовились виходити з камер, забарикадувались в камерах і використовували ті засоби, які могли використовувати, але зараз стало відомо, що там використовувались і вибухові пакет, і після обшуків, уже по результатам подій, була знайдена і холодна зброя, електрошокери, вибухові пакети і таке інше. Тому ця акція готувалась уже давно, і така інформація була уже з січня місяця цього року", - говорит Сергей Старенький, глава Государственной пенитенциарной службы Украины, 2014.

В результате несколько часового противостояния камеру разблокировали. Есть информация, что пострадал, как минимум, один правоохранитель.

Перед самим СИЗО вспыхнуло несколько столкновений с полицией. Ситмпатики "Торнадо" даже пытались поджечь шины. Им этого не дали сделать полицейские. В процессе этих столкновений травмы получил адвокат "торнадовцев" Юрий Кармазин, он был госпитализирован.

И вот в процессе был вывезен из Лукьяновского сизо в неизвестном направлении. Ещё хочу добавить, в этой ситуации видно, как минимум, одно нарушение, закон запрещает заключенным пользоваться мобильной связью и интернетом - и вот это нарушение режима содержания отчасти привело к сегодняшним столкновениям под Лукьяновским СИЗО.

Также хочу напомнить, что экс-бойцов "Торнадо" обвиняют в совершении ряда тяжелейших преступлений: создание преступной группировки, похищение людей, пытки, издевательства, доведение до самоубийства, насилие. И, если их вина будет доказана в суде, им грозят серьезные и большие сроки тюремного заключения.