80-летие сегодня празднует второй украинский президент. Единственный, кто занимал президентское кресло два срока подряд. Чем запомнился украинцам Леонид Кучма?- об этом в материале.

Данилычу - 80! Так в народе называют экс-президента Украины Леонида Кучму. Смелый, решительный и целеустремленный! - говорят о нем коллеги. Он - единственный, кого украинцы дважды избирали на пост главы государства. И, по мнению экспертов, Кучма самый успешный президент. Ведь благодаря его политике страну удалось вытащить из масштабного экономического кризиса.

"Таку політичну волю, яку він проявив для реформ - це, можна сказати, зразок для нашої політичної еліти. Спочатку провели реформи антикризові, а в другий період президентства провели реформи розвитку і зростання, і завдяки цьому ми в 2 періоді президентства Леоніда Даниловича отримали рекордний показник зростання ВВП - це 12 %", - говорит Павел Гайдуцкий академик НААН, директор Института стратегических оценок при Президентском фонде Леонида Кучмы "Украина".

Также во время президентства Кучмы Украина присоединилась к Совету Европы. Это значительно усилило позиции страны в мире. При Кучме была принята Конституция государства. Многие международные эксперты признали ее одной из самых демократичных в мире. Среди достижений второго Президента и появление национальной валюты, зарплата украинцев выросла в 2 с половиной раза, а долги перед соседними странами были погашены. Также при Кучме удалось достичь экономической стабильности.

"Леонід Данилович очолював країну в найскладніший етап новітньої історії. ми пам'ятаємо перехід від планової до ринкової економіки. Всі пам'ятають бартер, взаємозаліки, заборгованість по заробітній платі. Ми це називали "синдром економічного імунодефіциту". І щоб подолати цей синдром - треба була воля, рішучість і відповідальність. Саме таким якостям і відповідав президент України", - говорит Сергей Гриневецкий, председатель Одесской областной госадминистрации (1998 - 2005).

Благодаря поддержке Кучмы начали стремительно развиваться регионы. Он прислушивался к их руководителям и активно сотрудничал с депутатами - говорит Гриневецкий. Кроме того, именно Кучма в 2003-м отстоял остров Тузла.

"Припинення тих відцентрових тенденцій, які були в 94 році. Ми пам'ятаємо проблему з Кримом. Саме Кучмі вдалось це зупинити. Проблеми з островом Тузла. Я пам'ятаю - я був у складі делегації Бразилії - як ми повертались уночі, президент зупинив свій візит і обговорювали питання. За часів президентства Кучми в Україні були стосунки з сусідами завжди коректними", - говорит Сергей Гриневецкий, председатель Одесской областной госадминистрации (1998 - 2005).

"Він мені запам'ятався як спокійний, гостинний і діловий чоловік. Людина, яка з честю і справедливістю виконує свій обов'язок. Він є твердий в переговорах", - говорит Игорь Юхновский, первый вице-премьер-министр Украины (1992-1993).

Игорь Юхновский познакомился с Леонидом Кучмой, когда тот еще был премьер-министром Украины.

"Ми співпрацювали досить успішно. Зокрема, мені було доручено керувати валютно-кредитною радою України. Економіка не була в такому загоні як зараз. Значна кількість підприємств працювала. Директори цих підприємств знаходили спільну мову з Леонідом Даниловичем", - говорит Игорь Юхновский, первый вице-премьер-министр Украины (1992-1993).

Леонид Кучма до сих пор остается важной фигурой. 4 года назад он стал участником трехсторонней контактной группы на переговорах с так называемыми "ДНР" и "ЛНР". А в 2015-м Петр Порошенко назначил его официальным представителем Украины в группе по урегулированию конфликта.