Суд без судей. В Ивано-Франковской области некому осуществлять правосудие. Служителей фемиды катастрофически не хватает почти во всех судах, а в некоторых - их вообще нет. Куда они подевались и кто рассматривает судебные дела? - узнавали наши корреспонденты.

Городской суд Яремче. Уже третий день здесь не рассматривают дела. Был один судья, но и тот ушел.

"Ось це наш зал судових засідань. На жаль вже третій день в ньому справи не розглядаються. У зв'язку із тим що закінчилися повноваження судді. На даний час суддів в нашому суді немає. Жодного судді".

Проблема с кадрами в суде возникла еще два года назад - тогда уволились сразу все трое служителей Фемиды. Без них работали почти целый год.

За это время накопилось более тысячи дел. Работники рассказывают - не было и дня, чтобы в суд не приходили возмущенные граждане.

"Наприклад, якщо людина звернулася із заявою по стягнення аліментів, справа не розглядається, людина немає коштів на утримання дитини. Звичайно, потерпає від цього, тому і скаржиться", - говорит Галина Савчук, руководитель аппарата Яремчанского городского суда.

Только спустя год - в Яремчу в в командировку отправили судью из Луганской области. Работать пришлось просто в бешеном темпе - по сорок дел ежедневно. Но в начале августа срок его полномочий - истек.

"Спочатку його відрядили на шість місяців, а в лютому 2018 термін відрядження було продовжено до одного року. 6 серпня був останній день, який він мав право розглядати справи в нашому суді", - говорит Галина Савчук, руководитель аппарата Яремчанского городского суда.

Невзирая не то, что судей нет - учреждение работает в обычном режиме: в канцелярии полным ходом принимают и регистрируют заявления, иски, ходатайства. Но сколько придется ждать, пока их рассмотрят - год или больше - никто сказать не может:

"Це наш сейф, в якому зберігається справи. Їх залишилося немало - майже 400. Вони очікують розгляду. Ми очікуємо призначення судді чи відрядження".

Катастрофическая нехватка служителей Фемиды не только в Яремче, но и в остальных судах области. Так из 104 должностей судей - ровно половина - это вакансии. Критическая ситуация также в Тлумачском, Верховинском, Косовском райсудах. 9 судей не хватает и в областном апелляционном.

"Він виник з того часу коли були прийняті зміни в червні 2016 року до Конституції і наближалася судова реформа, оцінювання і частина суддів, які мали право на відставку - скористалися цим правом і звільнилися. А частина суддів не можуть зараз працювати бо не мають повноважень", - говорит Виталий Девляшевський, заместитель председателя Апелляционного суда в Ивано-Франковской области.

Но в Яремче надеются, что ситуация изменится уже в начале следующего года. В январе как раз завершается судебная реформа - местные суды объединят в окружные, а значит судьи смогут замещать друга друга.