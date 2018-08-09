В Одессе сорвалось выступление Нобелевского лауреата по литературе - белорусской писательницы Светланы Алексиевич. Вчера вечером она должна была встретиться с читателями на одной из летних площадок - в "Зеленом театре".

Но за четыре часа до мероприятия Алексиевич была внесена в базу данных "Миротворец" - за, "пропаганду, нацеленную на разжигание межнациональной розни". Авторы указали, что речь идет о высказывании двухгодичной давности: когда, говоря о Холокосте, писательница заявила, что "каратели", которые работали на территории Беларуси во время Второй мировой, "все были из Украины".

В Одессе Алексиевич сообщила, что ей лично и организаторам встречи поступают угрозы. И хотя фамилия литератора почти сразу исчезла из списка "Миротворца", выступление писательницы отменили. При этом в полицию администрация театра не обращалась. Что касается прозвучавших обвинений, то, по словам Алексиевич, они абсолютно надуманные.

"Моя мать украинка и родилась я на Украине, и всегда я чувствовала в себе украинскую кровь, но ради нашей общей безопасности, я думаю, что сегодняшней нашей встречи не будет", - говорит Светлана Алексиевич, писательница.