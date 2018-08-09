И снова массовое отравление. На этот раз на Волыни. Больше 20 человек обратились за медицинской помощью после свадьбы в гостиничном комплексе недалеко от Луцка.

Праздновали еще 28 июля. Не успели гости выписаться из больницы, как в "инфекционку" снова начали поступать пациенты. И снова после свадьбы в том же ресторане. В больницу доставили более 10 человек. У всех - подозрение на острую кишечную инфекцию. Почему заведение принимало гостей после массового отравления - теперь будет разбираться полиция. Тем более, что сегодня стала известна причина - сальмонелез, который обнаружили в майонезе.