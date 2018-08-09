Обострение в Израиле: ХАМАС ударил ракетами по жилым районам [ Редактировать ]
Тревожные сутки в Израиле. Всю ночь южная часть страны подвергалась интенсивным обстрелам из Сектора Газа, армия ответила ударами с земли и воздуха. Переговоры о перемирии сорваны. С подробностями - Сергей Ауслендер.
Разговоры о заключении перемирия между Израилем и ХАМАС, так и остались разговорами. Сегодняшняя ночь на юге стала тому подтверждением. К вечеру на территорию еврейского государства обрушился буквально град из ракет, 160 залпов, треть из них перехватила система "Железный купол". Но несколько ракет все же пробили защиту. В Сдероте прямое попадание в жилой дом, есть раненые.
Армия немедленно ответила мощными ударами по анклаву. Бомбили склады с оружием, штабы и коммуникации. Уничтожено 140 объектов, среди палестинцев есть убитые. В ответ боевики усилили обстрелы. На юге всю ночь громыхала канонада, с земли работали танки и артиллерия, с моря к берегам Газы подошли корабли израильского флота. ХАМАС эвакуировал свое руководство в бункер под госпиталем Газы, израильтяне обычно не бомбят больницы. Сейчас международные посредники предпринимают титанические усилия, чтобы избежать войны.
"Ежели будут продолжаться атаки, поджоги и так далее, то есть правое крыло и в Ликуде и в народе, которые готовы к полномасштабной операции. И если все не придет к какому-то решению, то полномасштабная операция очень вероятна", - заявил Марк Бабот, военный эксперт.
Сейчас на юге Израиля введено военное положение. Закрыты летние лагеря и детские сады, прекращено движение поездов и сельхозработы. Жителям рекомендовано не покидать свои дома и держаться поближе к убежищам. Армия также потребовала от жителей приграничных с Газой поселков быть готовыми к эвакуации.
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