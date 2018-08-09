Вердикт есть, а денег - нет. Несмотря на решение Конституционного суда - вернуть все льготы ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС - выплат до сих пор никто не получил.

Эту проблему сегодня обсуждали в парламенте. Кто и почему игнорирует решение высшей инстанции? Расскажет Юлия Жешко.

Парламентарии на каникулах, но коридоры Верховной рады - не пустуют. С самого утра здесь собрались чернобыльцы и ветераны МВД. По приглашению народных депутатов.

Рабочее заседание собрал лидер "Оппозиционного блока" Юрий Бойко. К нему обратились представители общественных организаций нескольких областей.

"Ви знаєте як соромно, як прикро... Державою передбачено на одного учасника ліквідатора ЧАЕС в місяць на медикаменти 6грн. 72 копійки. Це знущання, яке не можемо вже терпіти", - говорит Леонид Антонюк, глава ассоциации "Звоны Чернобыля", ликвидатор Чернобыльской аварии.

И это при том, что около 30 тысяч человек в Житомирской области - онкобольные. Все это последствия Чернобыльской аварии. Но государство еще в 2014 году решило самоустранилось от этих проблем - говорят оппозиционеры.

"Держава зобов'язана відшкодувати людям, які втратили здоров'я і життя - забезпечити їм гідне життя. І така сама ідеологія закладена в наш позов, який ми подали до Конституційного суду в лютому 2015 року. Тому що у грудні 2014-го - одним махом відмінив усі пільги", - говорит Юрий Бойко, народный депутат, лидер "Оппозиционного блока".

Представление в Конституционный суд подписали пол сотни депутатов от "Оппоблока". И суд вынес вердикт - иск удовлетворить. Однако, решение до сих пор не привели в исполнение. В связи с этим, Юрий Бойко обратился к президенту и премьер-министру.

"Ми направили. А в десятиденний термін, президент і прем'єр зобов'язані відповісти і нам, і заявникам на нашу адресу. Це Житомирська організація "Дзвони Чорнобиля". Якщо ж у десятиденний термін ми не отримаємо відповіді щодо відновлення пільг - тоді вам доведеться подавати до суду на Кабмін. А ми це будемо супроводжувати", - говорит Юрий Бойко, народный депутат, лидер "Оппозиционного блока".

Ситуация настолько серьезная, говорят чернобыльцы - что люди отказываются работать на атомных станциях. Из-за нехватки кадров и тяжелых жизненных условий - может назреть очередная катастрофа. В "Оппозиционном блоке" разработали план действий.

"Насамперед, продовжити тиск на Кабмін, на президента, обласні, місцеві ради. Всіх рівнів постраждалих територій з тим аби рішення Конституційного суду повноцінно вступило в силу", - говорит Юрий Павленко, народный депутат, "Оппозиционный блок".

"Я прошу вас провести нараду у всіх районах. Для того, щоб було розуміння яким чином буде боротьба за справедливість. Відповідне рішення надавайте нам. А далі - якщо не буде змін в бюджеті та рішення уряду... Готуйтесь. Ми вас будемо зустрічати з демонстрацією", - говорит Юрий Бойко, народный депутат, лидер "Оппозиционного блока".

Говорили также о пенсиях для военных и людей с инвалидностью. Этот вопрос, по словам присутствующих - один из главных.

"Для нас всіх найважливіше питання - це пенсії. Ми отримуємо по 2 тисячі, нещодавно іще 1400 отримували. За ці гроші неможливо вижити", - говорит Мария Бузарова, глава общественной организации "Чернобыль".

До начала каникул в Раде - оппозиционеры подготовили законопроект о возвращении украинцам льгот и начислении справедливых пенсий. Но рассматривать его не спешили. До голосования документ не дошел. Из-за бездействия законодателей - люди уже на грани, уверены оппозиционеры.

"Це чисте ізуїтство. Бо як можна прожити на 881 гривню? Купити ліки - тому що вони всі хворі люди, - заплатити космічні тарифи, забезпечити собі нормальне існування? Я не думаю, що Конституційний суд прийняв таке рішення, бо воно якесь політичне. Це було пряме порушення Конституції. Коли у 2014 році держава відібрала в них те, що повинна була дати. Я задоволений цим рішенням, але це лише початок боротьби. В новий бюджет на наступний рік повинні бути закладені ці виплати", - говорит Юрий Бойко, народный депутат, лидер "Оппозиционного блока".

И деньги на самом деле есть - уверен лидер "Оппозиционного блока". Нужно только направить средства на улучшение социальных стандартов. По словам нардепа - это, первое, чем должен заняться Парламент после каникул.