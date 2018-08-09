Старобельский районный суд около часа назад завершил рассмотрение вопроса об изменении меры пресечения Александру Ефремову. Напомню, ГПУ обвиняет экс-нардепа в госизмене. В СИЗО политик находится уже больше двух лет. Что решили судьи - расскажут наши корреспонденты.

Перед принятием решения о мере пресечения Александру Ефремову - суд решил заслушать позицию прокуратуры. Сторона обвинения шокировала присутствующих своим заявлением. Прокурор Кожуховский заподозрил нардепов, которые хотят взять Ефремова на поруки - в подделке документов.

"На цих заявах зазначене 13 липня 2018 року. Сьогодні в нас 9 серпня 2018 року. Тобто, пройшов майже місяць. Що це за дата? 13 липня 2018 року - це останній робочій день ВРУ. Після цього, народні депутати України пішли на канікули. Ці документи були підписані не 13 липня, а пізніше. А дата поставлена - 13 липня", - заявил Павел Кожуховский, прокурор Генеральной Прокуратуры.

Сторона защиты заявила, что домыслы прокурора - это очередная попытка затянуть слушания с целью - не допустить освобождения Ефремова из СИЗО, где он находится уже больше 2 лет.

"Прокурор наговорил много всего интересно. Уличил, и это прямо усматривается в его выступлении - уличил в служебном подлоге уважаемых народных депутатов, в том что они подписывали документы когда то раньше. Всей стране известно, когда у Ефремова заканчивается мера пресечения. Ко мне обратились и попросили - Андрей, помоги нам подготовить документы. Ми виявили бажання взяти підзахисного на поруки. Что не так?", - заявляет Андрей Смирнов, адвокат Александра Ефремова.

Свое мнение о неоднозначной позиции прокуроров высказал и Ефремов. Как бывший депутат, он заявил - прокурор не компетентен в вопросе работы парламента.

"Прокурор даже не понимает, что деятельность Верховной Рады и деятельность депутатов - это совершенно 2 разных направления. Верховная Рада может объявить перерыв, закрытие заседания. Может что угодно сделать. Но это не значит, что деятельность депутатов прекращается. Прокурор делает выводы в вопросах, которые он не понимает. Но с апломбом, в котором он говорит, что он - последняя инстанция", - утверждает Александр Ефремов.

Депутаты от "Оппозиционного блока" - сегодня также присутствовали на заседании. Суду они подтвердили намерения, ссылаясь на закон - взять Ефремова на поруки и опровергли домыслы прокурора про подделку документов.

"13 липня було відомо, коли відбудеться чергове судове засідання, з приводу розгляду даної справи. Відомо було, коли закінчується у Олександра Сергійовича Єфремова попередня міра запобіжного заходу. Так, ми дійсно вийшли з пропозицією, разом з моїм колегою Юрієм Мірошниченко, щоб взяти Олександра Єфремова на поруки", - заявил Николай Скорик, народный депутат, "Оппозиционный блок".

"Ми є людьми за яких голосували громадяни України. Відповідно, напевно, користуємось повагою певної кількості наших виборців. А відповідно до процесуального кодексу - маємо право виступати з такою ініціативою", - утверждает Юрий Мирошниченко, народный депутат, "Оппозиционный блок".

По словам адвокатов - свой кредит доверия прокуратура уже исчерпала. За 150 заседаний - сторона обвинения не смогла предоставить существенных доказательств, указывающих на причастность Александра Ефремова к захвату зданий СБУ Луганска и обладминистрации в 2014 году

На необходимость изменения меры пресечения указали и медики. За два года, проведенных в СИЗО - у Ефремова значительно ухудшилось здоровье.

"У динаміці, за час перебування Єфремова Олександра Сергійовича в установі - спостерігається погіршення стану його здоров'я. Наявна кардіологічна та ендокринична патологія. Веде до подальших ускладнень та може викликати нові захворювання", - утверждает Александр Мельников, адвокат Александра Ефремова.

Для принятия решения - суду потребовалось более 6 часов времени. В итоге -доводы защиты судьи сочли недостаточными. И арест Ефремову продлили.

"Ухвалив: подовжити запобіжний захід Єфремову Олександру, у вигляді тримання під вартою, строком на 60 діб до 7 жовтня 2018 року. У клопотанні адвокатів Смирнова про взяття Єфремова на поруки народними депутатами - відмовити. Ухвала оскарженню не підлягає", - заявил Александр Пелых, судья Старобельского суда.

Под стражей Александр Ефремов пробудет как минимум до 7 октября. Тогда защита вновь попытается оспорить, незаконный по их мнению арест подзащитного.

Напомним, адвокаты Ефремова ранее подали две жалобы в Европейский суд по правам человека. Они касаются незаконного ареста и безосновательного содержания под стражей экс-депутата. Защита уверена, что ЕСПЧ примет решение в их пользу. Пока же решение Старобельского суда,по мнению юристов, в очередной раз нарушает Конвенцию о защите прав человека и говорит о предвзятости Служителей Фемиды в рассмотрении этого дела.