Пропажа семьи убитого экс-депутата: появились новые подробности [ Редактировать ]
В Сумах исчезли жена и дочь убитого бывшего депутата Сумского городского совета Анатолия Жука. Об этом рассказал старший инспектор отдела коммуникаций Нацполиции в Сумской области Владимир Крупецкий в эфире "112 Украина".
"В настоящее время сотрудники полиции проводят следственно-оперативные мероприятия по установлению места нахождения пропавших. Уже открыто уголовное производство по признакам пункта 1,2 части 2 статьи 115 (умышленное убийство) УК", - рассказал он.
По его словам, в полицию поступило три заявления о том, что вдова экс-депутата не выходит на связь.
Полицейский сообщил, что правоохранители делают все возможное, чтобы найти пропавших и добавил, что пока рано говорить о каких-то версиях. Крупецкий также не смог прокомментировать связь между убийством бывшего депутата Жука и исчезновением его семьи.
Позже пресс-служба полиции разместила на сайте сообщение об исчезновении семьи Жука, а также их водителя.
Фото: su.npu.gov.ua
Сейчас официально рассматривается несколько версий убийства: от бытового до заказного или связанного с профессиональной деятельностью погибшего.
Ранее мы писали о том, что в Сумах обнаружен застреленным экс-депутат и чиновник.
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