В НАБУ уволили двух детективов [ Редактировать ]
В связи с нарушением присяги с Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) уволили уже двух детективов. Об этом сообщил директор НАБУ Артем Сытник.
В частности, по словам Сытника, он не доволен решением Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, которая вынесла выговор руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назару Холодницкому.
"До последнего мы считали, что решение по Холодницком будет справедливым. Потому что это действительно грубые нарушения. Если бы такие действия были зафиксированы относительно детектива Антикоррупционного бюро, он был бы уволен, однозначно", - сказал директор НАБУ.
Также добавил, что в Бюро уже такие случаи случались. Таким образом, уже уволили двух детективов.
"При чем, один из них был начальником отдела. То есть, никто никого покрывать не будет. Относительно одного из них, почему-то, было решение о его восстановлении в должности, но апелляция еще не рассмотрела это решение", - добавил Сытник.
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