Спустя девять лет после смерти поп-короля Майкла Джексона в сети появился новый клип исполнителя на песню "Behind the Mask". Видео опубликовали на ютуб-канале музыканта.

Трек "Behind the Mask" должен был выйти на альбоме "Thriller" в 1982 году. Это один из самых известных релизов музыканта, в который вошли такие хиты, как "Beat It", "Billie Jean", "Human Nature", "Baby Be Mine" и "Wanna Be Startin 'Somethin". Но поскольку версия Майкла Джексона - это кавер на оригинальную песню японской группы Yellow Magic Orchestra, то релиз отменили - музыканты не сумели договориться об авторских правах. "Behind the Mask" вышла только в 2010 году на пластинке "Michael", уже после смерти Джексона.

Над клипом на песню работал режиссерский дуэт Aggressive. Музыкальное видео получилось трибьютом поп-королю, которому в этом году могло бы исполниться 60 лет. Герои клипа танцуют в самых разнообразных масках, на некоторых из них можно рассмотреть проекции архивных кадров из творчества Майкла Джексона.

