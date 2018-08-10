По меньшей мере десять человек погибли из-за лесных пожаров, бушующих в американском штате Калифорния, передает AFP.

Пожары в Калифорнии бушуют на протяжении нескольких недель. Ситуация осложняется жаркой и засушливой погодой, а также сильным ветром.

Этим летом природные пожары охватили и несколько европейских стран, включая Швецию, Грецию, Испанию и Португалию. В Греции жертвами пожаров стали свыше 90 человек.