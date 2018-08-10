Масштабные пожары в Калифорнии: количество жертв неумолимо растет [ Редактировать ]
По меньшей мере десять человек погибли из-за лесных пожаров, бушующих в американском штате Калифорния, передает AFP.
Пожары в Калифорнии бушуют на протяжении нескольких недель. Ситуация осложняется жаркой и засушливой погодой, а также сильным ветром.
Этим летом природные пожары охватили и несколько европейских стран, включая Швецию, Грецию, Испанию и Португалию. В Греции жертвами пожаров стали свыше 90 человек.
по теме
В Калифорнии бушуют мощнейшие лесные пожары
В США на севере Калифорнии продолжаются масштабные лесные пожары
Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации
Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в штате Калифорния
В Эстонии вспыхнул полигон с боеприпасами
В четверг, 9 августа, на центральном полигоне Сил обороны Эстонии в городе Харьюмаа произошел пожар
Огненный смерч пронесся над Англией (видео)
Инцидент произошел во время пожара на фабрике Ravensbourn Plastics Ltd в городке Сводлинкоут в графстве Дербишир
В США арестовали конгрессмена по подозрению в торговле информацией
Члена совета директоров австралийской биотехнологической компании, конгрессмена Криса Коллинза - арестовали сотрудники ФБР