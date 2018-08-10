Из-за активных распродаж капитализация рынка криптовалют опустилась до 230 миллиардов долларов. Этот уровень стал минимальным с ноября 2017 года. Капитализация Bitcoin занимает больше 48% рынка, пишет издание "Сегодня".

Причиной распродажи, как поясняют аналитики Bloomberg, стало то, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) отложила принятие решения относительно биткоин-ETF – биржевого фонда биткоина.

Курс Bitcoin на этом фоне потерял в цене 500 долларов, упав на 6%. Его курс снизился до 6,4 – 6,7 тыс. долларов. Всего с начала года биткоин потерял 55% стоимости. Криптовалюта Ripple (XRP) к завершению торгов 8 августа подешевела на 12%, а Ethereum и Litecoin – на 5%.

Впрочем, стоимость биткоина еще не достигла минимума за год – в начале осени-2017, перед серьезным ростом, криптовалюты стоила дешевле 5000 долларов.

Напомним, что ранее мы писали о том, что и где можно купить за криптовалюту.