Аномальная жара: "высушенную" Германию показали из космоса [ Редактировать ]
Немецкий астроавт Александер Герст снял с Международной космической станции территорию Германии, которую этим летом накрыла аномальная жара. Об этом сообщает DW.
На снимках немецкого астронавта коричневый выжженный солнцем пейзаж вокруг Кельна возле реки Рейн, в земле Северный Рейн - Вестфалия. В Кельне расположен Центр подготовки астронавтов Европейского космического агентства (ESA), где тренировался Герст, и Немецкий центр авиации и космонавтики (DLR). Подразделение последнего есть также и в соседнем с Кельном городе Бонне.
Just had a chance to take my first photos of dried-out Central Europe and Germany since a few weeks, and was shocked. What should have been green, is now all brown. Never seen it like this before. #Horizons pic.twitter.com/o2XoddPdrM— Alexander Gerst (@Astro_Alex) 6 августа 2018 г.
Напомним, что аномальная жара в Европе привела к масштабным пожарам.
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