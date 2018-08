Немецкий астроавт Александер Герст снял с Международной космической станции территорию Германии, которую этим летом накрыла аномальная жара. Об этом сообщает DW.

На снимках немецкого астронавта коричневый выжженный солнцем пейзаж вокруг Кельна возле реки Рейн, в земле Северный Рейн - Вестфалия. В Кельне расположен Центр подготовки астронавтов Европейского космического агентства (ESA), где тренировался Герст, и Немецкий центр авиации и космонавтики (DLR). Подразделение последнего есть также и в соседнем с Кельном городе Бонне.

Just had a chance to take my first photos of dried-out Central Europe and Germany since a few weeks, and was shocked. What should have been green, is now all brown. Never seen it like this before. #Horizons pic.twitter.com/o2XoddPdrM