Вблизи аэропорта в Берне 9 августа, разбился небольшой самолет. Об этом сообщает The Local.

"Самолет упал с незначительной высоты", - сообщили в полиции кантона Берн.

О пострадавших в результате инцидента не сообщается. Однако аэропорт временно закрывали для выяснения причин и обстоятельств аварии.

Это уже третья катастрофа самолета в Швейцарии за неделю. 4 августа в Альпах разбился самолет времен Второй мировой войны – катастрофа унесла жизни 20 человек.

Ранее в этот же день семья из четырех человек погибла при крушении легкомоторного самолета в Швейцарии.