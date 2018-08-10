В Швейцарии разбился третий за неделю самолет [ Редактировать ]
Вблизи аэропорта в Берне 9 августа, разбился небольшой самолет. Об этом сообщает The Local.
"Самолет упал с незначительной высоты", - сообщили в полиции кантона Берн.
О пострадавших в результате инцидента не сообщается. Однако аэропорт временно закрывали для выяснения причин и обстоятельств аварии.
Это уже третья катастрофа самолета в Швейцарии за неделю. 4 августа в Альпах разбился самолет времен Второй мировой войны – катастрофа унесла жизни 20 человек.
Ранее в этот же день семья из четырех человек погибла при крушении легкомоторного самолета в Швейцарии.
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