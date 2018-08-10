10 августа - 222-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 143 дня.

Сегодня нет международных и государственных праздников. При этом, мы расскажем, кого сегодня стоит поздравить с Днем ангела.

Именины 10 августа

Анастасия, Антонина, Василий, Елене, Ефим, Иван, Ирина, Моисей, Никанор, Николай, Павел, Прохор, Сергей, Юлиан.

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