Известный миллиардер арестован в Лас-Вегасе (фото) [ Редактировать ]
В Лас-Вегасе, США, полиция арестовала миллиардера и сооснователя компании по разработке полупроводниковой продукции Broadcom Генри Николаса III.
Мужчину подозревают в торговле и распространении наркотиков: героина, кокаина, экстази и метамфетамина, информирует Los Angeles Times.
Правоохранители обнаружили наркотики в номере отеля после того, как их вызвала охрана гостиницы.
Полицейские также арестовали женщину Эшли Фарго, которая его сопровождала. Позже обоих выпустили под залог.
Адвокат миллиардера Дэвид Чеснофф заявил, что его команда проведет собственное расследование.
Тем временем пользователи сети окрестили "операцией года" задержание украинскими таможенниками наркодиллера с мешочком каннабиса.
по теме
Способно уничтожить США: Россия и Китай создают мощное оружие
Россия и Китай не могут называться "друзьями" США, поскольку Москва и Пекин активно создают гиперзвуковое оружие, которое может уничтожить Соединенные Штаты
Экзоскелет изучает человеческие движения в виртуальной реальности (видео)
В Сан-Франциско создали виртуозную роботизированную руку. Этот экзоскелет может выполнять сложные функции, которые требуют мелкой моторики и не под силу никакому другому прототипу
Популярную певицу госпитализировали с передозировкой
В Лос-Анджелесе была госпитализирована известная певица Деми Ловато
Известный американский рэпер угодил за решетку
Сотрудники полиции арестовали известного американского рэпера Кари Кендрелла Сефаса
Ошибка 404: как загрузить страницу, которая не открывается
Представьте, что не загружается страница, которая вам очень нужна. Может, владелец сайта не оплатил хостинг. А может, ее просто удалили.