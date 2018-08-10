В Лас-Вегасе, США, полиция арестовала миллиардера и сооснователя компании по разработке полупроводниковой продукции Broadcom Генри Николаса III.

Мужчину подозревают в торговле и распространении наркотиков: героина, кокаина, экстази и метамфетамина, информирует Los Angeles Times.

Правоохранители обнаружили наркотики в номере отеля после того, как их вызвала охрана гостиницы.

Полицейские также арестовали женщину Эшли Фарго, которая его сопровождала. Позже обоих выпустили под залог.

Адвокат миллиардера Дэвид Чеснофф заявил, что его команда проведет собственное расследование.

Тем временем пользователи сети окрестили "операцией года" задержание украинскими таможенниками наркодиллера с мешочком каннабиса.