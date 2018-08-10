Киевская тусовщица Яна Беляева, которую заметили в объятиях мужа Ани Лорак и после этого подозревают в разрушении звездной пары, не выдержала атак со стороны поклонников певицы.

Как и сам муж Ани Лорак, Мурат Налчаджиоглу, который предпочел просто "отмолчаться", Беляева также ненадолго закрыла свой аккаунт в Instagram. После все же вернулась и предупредила недругов, что за каждый плохой комментарий будет блокировать, так как ее "уже достали", передает dni.ru.

"За каждый плохой коммент - в блок. Вы меня мягко говоря уже достали", - написала Беляева в Instagram.

При этом Яна Беляева похвасталась роскошными подарками.

Напомним, муж украинской певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу был замечен в Киеве в караоке в объятиях молодой девушки. Также стало известно, что Ани Лорак уже предупреждали об изменах мужа.

Сам муж Ани Лорак не выдержал атаки ее разъяренных поклонников, а отец певицы резко высказался насчет зятя.

Мурат "тусуется" на вечеринках без жены, а Ани забрала дочь и улетела в Израиль.