"Достали": подруга мужа Ани Лорак не выдержала "травли" (фото) [ Редактировать ]
Киевская тусовщица Яна Беляева, которую заметили в объятиях мужа Ани Лорак и после этого подозревают в разрушении звездной пары, не выдержала атак со стороны поклонников певицы.
Как и сам муж Ани Лорак, Мурат Налчаджиоглу, который предпочел просто "отмолчаться", Беляева также ненадолго закрыла свой аккаунт в Instagram. После все же вернулась и предупредила недругов, что за каждый плохой комментарий будет блокировать, так как ее "уже достали", передает dni.ru.
"За каждый плохой коммент - в блок. Вы меня мягко говоря уже достали", - написала Беляева в Instagram.
При этом Яна Беляева похвасталась роскошными подарками.
Напомним, муж украинской певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу был замечен в Киеве в караоке в объятиях молодой девушки. Также стало известно, что Ани Лорак уже предупреждали об изменах мужа.
Сам муж Ани Лорак не выдержал атаки ее разъяренных поклонников, а отец певицы резко высказался насчет зятя.
Мурат "тусуется" на вечеринках без жены, а Ани забрала дочь и улетела в Израиль.
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