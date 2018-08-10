В турецком Стамбуле в аэропорту имени Ататюрка в зоне парковки лайнеров столкнулись два пассажирских самолета.

Boeing 787, принадлежащий Royal Air Maroc, не разминулся с Boeing 777 Turkish Airlines, сообщает Kokpit.Aero.

Столкновение произошло возле международного терминала в то время, когда один из самолетов двигался к своим воротам забирать пассажиров.

Лайнер Royal Air Maroc готовился к вылету в Нью-Йорк. В то же время марокканский самолет должен был вылететь в Грецию. Марокканский самолет во время движения задел крылом заднюю часть фюзеляжа турецкого Boeing.

Повреждения получили оба самолета, сейчас специалисты изучают последствия инцидента. Начато расследование, но о пострадавших в результате аварии не сообщается.

Несколькими днями ранее на Аляске разбился самолет с пассажирами - спасатели долго искали тела.