В Турции столкнулись пассажирские самолеты [ Редактировать ]
В турецком Стамбуле в аэропорту имени Ататюрка в зоне парковки лайнеров столкнулись два пассажирских самолета.
Boeing 787, принадлежащий Royal Air Maroc, не разминулся с Boeing 777 Turkish Airlines, сообщает Kokpit.Aero.
Столкновение произошло возле международного терминала в то время, когда один из самолетов двигался к своим воротам забирать пассажиров.
Лайнер Royal Air Maroc готовился к вылету в Нью-Йорк. В то же время марокканский самолет должен был вылететь в Грецию. Марокканский самолет во время движения задел крылом заднюю часть фюзеляжа турецкого Boeing.
Повреждения получили оба самолета, сейчас специалисты изучают последствия инцидента. Начато расследование, но о пострадавших в результате аварии не сообщается.
Несколькими днями ранее на Аляске разбился самолет с пассажирами - спасатели долго искали тела.
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