В Черниговской области, во время транспортировки "скорой" из поселка Гончаровское в больницу, умер военнослужащий.

Мужчине было 47-лет, призывался в армию из Киева, сообщает местное издание ЧЕline со ссылкой на Нацполицию.

Предварительная причина смерти - шоковое состояние во время алкогольного делирия. Видимых телесных повреждений не обнаружено.

В поселке Гончаровское Черниговской области расположена одна из крупнейших в Украине бронетанковых частей - 1-я отдельная танковая бригада (1 ОТБр, военная часть А1815).

Справка: алкогольный делирий, или же состояние белой горячки алкогольной, является так называемым состоянием отмены алкогольных веществ с делирием. С латинского Delirium tremens - в буквальном смысле "дрожащее затмение" - это так называемый металкогольный психоз.

Незадолго до вышеназванного происшествия, Военнослужащий срочной службы в учебном центре "Десна", также расположенном в Черниговской области, солдат-срочник совершил самоубийство во время караула.