В "Охматдете" пьяная медсестра избила больную девочку [ Редактировать ]
В харьковском отделении "Охматдета" медсестра пришла на работу в нетрезвом состоянии и избила больного ребенка.
Медработница вышла из себя, когда девочка отказалась мыть голову, сообщают "Факты" со ссылкой на СМИ.
По словам детей, медработник сначала нецензурно ругалась в туалете, а после этого последовал акт насилия над больной девочкой.
Перепуганные дети позвонили родителям, а те, приехав в медзаведение, поняли, в чем дело. Не сумев усмирить буйного медработника, вызвали патрульных.
Те также пострадали от агрессии - медсестра стала бросаться в них вещами и угрожать.
В результате правоохранители были вынуждены забрать женщину в отделение полиции.
Ранее выяснилось, что врачи "Охматдита" проворачивали миллионные аферы на здоровье детей.
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