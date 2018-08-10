В харьковском отделении "Охматдета" медсестра пришла на работу в нетрезвом состоянии и избила больного ребенка.

Медработница вышла из себя, когда девочка отказалась мыть голову, сообщают "Факты" со ссылкой на СМИ.

По словам детей, медработник сначала нецензурно ругалась в туалете, а после этого последовал акт насилия над больной девочкой.

Перепуганные дети позвонили родителям, а те, приехав в медзаведение, поняли, в чем дело. Не сумев усмирить буйного медработника, вызвали патрульных.

Те также пострадали от агрессии - медсестра стала бросаться в них вещами и угрожать.

В результате правоохранители были вынуждены забрать женщину в отделение полиции.

Ранее выяснилось, что врачи "Охматдита" проворачивали миллионные аферы на здоровье детей.