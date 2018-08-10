Полицейские вывезли харьковчанку в лес для издевательств [ Редактировать ]
В Харькове будут судить майора и старшего лейтенанта Нацполиции по факту превышения служебных полномочий по предварительному сговору.
Прокуратура Харьковской области уже направила в суд обвинительный акт, сообщает пресс-служба ведомства.
По данным следствия, в начале января 28-летний старший лейтенант полиции вызвал в помещение участкового пункта 34-летнюю женщину, которую подозревали в краже мобильного.
Накануне с соответствующим заявлением в полицию обратился харьковчанин, которой рассказал, что во время празднования дня рождения у него пропал мобильный телефон и он подозревает, что его украла именно эта женщина. Однако соответствующих фактов не предоставил.
"Женщина объяснила правоохранителям, что не брала телефон и не знает, кто это сделал. Однако полицейские решили заставить ее признаться и тем самым повысить показатели раскрываемости преступлений", - говорится в сообщении.
"Когда поняли, что психологическое давление на женщину не действует, 34-летний майор руками и ногами начал избивать "подозреваемую". Но она все равно отказывалась признать вину в краже", - добавили в прокуратуре.
После этого полицейские забрали ее мобильный телефон, посадили в машину и вывезли в лесополосу вблизи кольцевой дороги Харькова, где угрожая ее раздеть, надеть наручники и оставить в беспомощном состоянии, они продолжали требовать признаться в преступлении.
В конце концов 34-летняя женщина согласилась признать себя виновной.
Это не первай подобный случай в Харькове за последнее время - других полицейских будут судить за "выбивание" признания вины из несовершеннолетних.
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