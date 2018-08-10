Под Винницей полицейский застрелил больного мужчину [ Редактировать ]
В Винницкой области полицейский применил огнестрельное оружие во время задержания психически больного мужчины с ножом. Нарушитель погиб на месте.
Инцидент произошел вечером, 9 августа, в Ильинецком районе, сообщает пресс-служба Нацполиции области.
"Около 21:00 в местное отделение полиции поступило сообщение от семейного врача, что он требует вмешательства полицейских во время оказания медицинской помощи мужчине, который имеет проблемы с психическим здоровьем. По словам медика, он вел себя агрессивно и угрожал физической расправой своей жене и врачам", - говорится в сообщении.
Когда на место вызова прибыли правоохранители, врачи и местные жители сообщили, что мужчина с ножом в руках побежал в неизвестном направлении и при этом угрожал кого-то убить. Полицейские обнаружили правонарушителя возле местного пруда.
"Он вел себя неадекватно, чтобы его успокоить и изъять оружие, начали с ним переговоры", - объясняют правоохранители.
На требования полиции и предупреждения о применении оружия мужчина не отреагировал, и бросился с ножом на одного из правоохранителей.
"Полицейскому пришлось применить оружие. В результате правонарушитель получил огнестрельное ранение, от которого погиб на месте происшествия", - констатируют в полиции.
По словам местных жителей, у мужчины ранее неоднократно проявлялись приступы агрессии, во время которых он угрожал им физической расправой.
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